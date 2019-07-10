HIGH HONOR ROLL
GRADE 6
Jazmin Becerril-Gonzalez, Alex M. Breaker, Zoey A. Buchholtz, Thomas J. Cassady, Kimberly A. Castellanos, Grant D. Clark , Clovis J. Cormier, Tardif Elexis Dahlke, Michael Fuglestad, Annalisa. Goeschko, Morgan S. Haight, Ryan Horkan, Arianna Hurwitz, Emma G. Kitsembel, Chet Q. Klawitter, Kaden D. Laws, Aubrey Lepak, Blair S. Lilly, Emma G. Madden, Ramneet K. Mann, Makenzie R. Mc Gowan, Eric M. Mosher, Morgan Muchka, Adeline Ninneman, Carsyn R. Peterson, Charlie J. Ripp , Maxwell W. Ruedebusch, Nina Sehmer, Haydenn T. Sellnow, William R. Stelter, Livian V. Taylor, Kristina P. Thomas Kellyn Thorman, Averi L. Tomlin, Zachary Twesme, Braxton K. Walter, Tanner J. Wendorf, Erin Williams, Samantha Witt, Autumn E. Wollin
High Honor Roll
GRADE 7
Noelle L. Anthon, Nathan T. Brzowski, Sydney C. Burling, Ayla L. Buth, Kathryn Czerniak, Kate M. FitzGibbon, Norah FitzGibbon, Henry J. Fritsche, Paris Fullerton, Curtis R. Galstad, Katherine F. Gero, Faith Godsey, Sophia Guerrero, Jocelyn Hack, Allie Horwatich Michaela D. Kennedy, Ava W. Kleinfeldt, Olivia Klubertanz, Havana Kopp, Katelyn Krull, Emma M. Kulow, Lucas H. Lambert, Chloe Manke, Justin Manke, Lorenzo M. Moreno, Cooper Murphy, Kenadee Orcutt, John F. Phillips, Josie Purisch, Addison Roberts, Ian Saylor, Sophia Skudlarczyk, Cassy Smith, Megan G. Stoddard, Sydney Streich, Mackenzie M. Syvrud, Sydney X. Welch, Wyatt J. Werner, Shiloh White,
Trey D. Wildes, Riley K. Willie, Emily Wollin, Taylor Wollin, Morgan Zastrow
HIGH HONOR ROLL
GRADE 8
Chase E. Anderson, Benjamin Anhalt, John Bade, Derek J. Bruce, Beau Buchholtz,Blaise A. Buechel, Liam D. Carrigan, Rex Cassady, Kayla G. Coykendall, Devyn Crenshaw, Claudia E. Curtis, Alice Dean, Landon C. Dierkes, Kailey F. Dolwick, Kacic. Everson Lillijana M. Goeschko, Sheel Gupta, Madison M. Hahn, Gibson W. Hale, Andrew W. Hamilton, Samuel V. Horkan, Becca S. Johnson, Cordelia C. Kearns, Remy S. Klawitter, Emma G. Koltanowski, Levi A. Kopp, Merrek S. Kowalski, Ryleigh E. Kulow, Mikaela S. Lamke, Jeremiah Legel, Bismeet S. Mann, Stephanie Martinez, Kenzie J. Nielsen, Genevra Ninneman, Olivia K. Olson, Ethan M. Ortega, Madelynn J. Parrish, Isabella V. Pitta, Emmett H. Powell, Lucas M. Raupp, Autumn C. Scoville, Alaric Sherwin, Thomas Stewart III, Lily L. Templin, Shannon G. Thorman, Marissa M. Topel, Kaitlyn M. Wesa, Mikayla G. Williams
Honor Roll
GRADE 6
Ariel J. Allen , Leola S. Becker, Molly Brigham, Nina G. Duff, Alexander J. Eimers, Mason J. Fuglestad, Gretchen Gross, Nathan Hahn, Nadiya E. Hajcak, Alyvia K. Koltanowski, Maximos Kressner, Brizza A. Martinez, Samuel A. Mcintyre, Stephan A. Meier, Sadie M. Mir, Sativa S. Moll, Marli M. Murphy, Tyler L. Patrick, Arely Quintana-Cruz, Jennifer Quintana-Cruz, Savannah A. Radtke, Giovanni F. Romano, Carson L. Rossner, D’nay Scheradella, Skyleigh R. Schroedl, Alivia G. Schultz, Austin M. Scott, William N. Silva, Amaya M. Untz, Bennette H. Walter, Katelyn C. Winter, Madison J. Wisley, Landyn H. Zernicke Griesbach
HONOR ROLL
GRADE 7
Aowyn E. Boswell, Eleah Castro, Archer E. Cooke, Luis L. Cruz-Pfaff, Hunter Davies, Lucille L. Englert, Kayla Fehrman, Silas J. Frandy, Daniela Giombetti, Emily Grimes, James K. Hafenstein, Brody J. Henderson, Carliann Hepp, Taylor Hovde, Olivia Meister, Ryan J. Pappa, Zander M. Phippen, Elizabeth Riemer, Madison R. Sanchez, Rayne M. Smyers, Matthew M. Stenbroten, Ian R. Taylor, Marik J. Taylor, Jesse J. Topel, Montana Walker, Gavin R. Winslow
HONOR ROLL
GRADE 8
Caden R. Belling, Robert M. Bruening, Benjamin E. Buchholtz, Jameson Cooper, Joshua R. Demrow, Jayden R. Franklin, Melissa Hinojos, Lucy B. Hooper, Kaleb 0. Koester, Mason T. Levake, Ginger A. Lilly, Madeline Mendez, Kadin A. Mir, Logan R. Patrick, Owen G. Patton, Tyler J. Stock, Trysten P. Thiede, Destini L. Toth, Riley N. Venechuk, Aiden White, Kaden B. Wierl, Kevin B. Williams, Alex P. Yunck, Ethan D. Zamzow
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