Last week The Gracious Mistress of the Parsonage stumped me with one of her infamous questions.

“Do you know what next Monday is?”

  

Dr. James L. Snyder lives in Ocala, FL with the Gracious Mistress of the Parsonage. Telephone 1-352-216-3025, e-mail jamessnyder51@gmail.com, website www.jamessnyderministries.com.