Last week The Gracious Mistress of the Parsonage stumped me with one of her infamous questions.
“Do you know what next Monday is?”
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